Hakan Safi: Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak!

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çalışacaklarını yineleyen Hakan Safi, güçlü bir kadro kuracaklarını vurguladı.

Önemli transferler yapacaklarını dile getiren Safi, "Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana 2 isim gösterdi, 'Bu isimler beni kesmez.' dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın aklında stat ve tesis projeleri de var. Eğitim, altyapı ve kurumsallık konusunda da soru işaretleri var. Biz kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık, koşulsuz ve şartsız, cesur şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur, bizler buradayız. Seçim var diye tereddüt etmedim, seneyi beklemedim, hesap yapmadım, 'Kim aday olacak, ona göre hamle yapalım.' demedim. Hala da aynı yerdeyim. Bize inananları hayal kırıklığına uğratıp 'Keşke bu sene aday olsaydın.' dedirtmedim. Fenerbahçe'ye sunacağımız katkı için de şart koşmadık, 'Maddi ve manevi ne lazımsa 1 telefon kadar uzağınızdayım.' dedim. Çünkü bu kardeşiniz sözü bir kez verir. Söz ağızdan çıkınca benim nezdimde kanundur. Dün konjonktür gereği söylediklerini unutup, 'O günün şartları öyleydi, bugün böyle.' diyenlerden olmayacağım. Biz kısa vadede hızlı başarı getireceğiz, takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede de yarının Fenerbahçe'sini, 2050'nin Fenerbahçe'sini hep beraber yapacağız." açıklamasını yaptı.

Seçimi kazanacaklarını ve Fenerbahçe'yi göreve geldikleri ilk yılda şampiyon yapacaklarını ifade eden Safi, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacağımı çok iyi biliyorum. Camianın tek yumruk olarak hareket etmesini sağlayacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Mücadele etmediğimiz tek metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe'nin gücünü tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Basına yansıyan teknik direktör ve futbolcu isimlerini görüyorum. Bu sene Dünya Kupası var. Haziran sonuna doğru top başı yapacağız. Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası bile yok. Futbol yapılanmasında son sürat devam ediyoruz. İsimleri açıklayacağız. Bunu da Fenerbahçe'nin menfaatleri için doğru anda yapacağız. Sandık başına geldiğinizde kafanızda hiçbir soru işareti olmayacak. Fenerbahçe'nin şanlı tarihini bir kez daha geri getireceğiz. Bu sene bizim 120. yılımız. Sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak istiyorum, Fenerbahçemizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla hep beraber şampiyon yapacağız."

