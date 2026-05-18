Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlkay Gündoğan müjdeyi verdi!
Giriş Tarihi: 18.05.2026

İlkay Gündoğan müjdeyi verdi!

İlkay Gündoğan müjdeyi verdi!
  • ABONE OL
Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, maç sonu transferle alakalı taraftarı heyecanlandırıcı açıklamalarda bulundu. "Transferin için telefonun çalabilir, senden fikir alabilirler?" ifadelerine 35 yaşındaki oyuncu, "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular. G.Saray artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp'' yanıtını verdi. Bu açıklama, akıllara Bernardo Silva'yı getirdi. Cimbom'un gündeminde yer alan 31 yaşındaki Portekizli on numara, Manchester City'de İlkay ile takım arkadaşıydı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İlkay Gündoğan müjdeyi verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA