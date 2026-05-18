Matteo Guendouzi, Fenerbahçe taraftarına seslendi!

Giriş Tarihi: 18.05.2026 20:25

Süper Lig’i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi bir paylaşımda bulundu.

Fransız orta saha, gelecek sezon daha fazla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Matteo Guendouzi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu. Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz.

Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim. Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım. Bu bizim hikayemizin sonu değil."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
