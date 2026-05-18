Rizespor – Beşiktaş maçının VAR kayıtları yayınlandı! İşte iptal kararının perde arkası

Giriş Tarihi: 18.05.2026 20:33

Süper Lig’in 34. ve son haftasındaki Rizespor – Beşiktaş maçının VAR kayıtları yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF tarafından yapılan paylaşımında RizesporBeşiktaş maçında iptal edilen golün hakem konuşmaları ortaya çıktı.

İşte Rizespor - Beşiktaş maçının VAR kayıtları...

VAR: Sana potansiyel bir ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Mavi 20 numaralı oyuncunun defansa ve kaleciye etkisini göstereceğim sana.

Asen Albayrak: Tamam.

VAR: Mavi 6 numaralı oyuncunun.

Asen Albayrak: Evet gördüm, golü iptal ediyorum ofsaytla başlıyorum.

VAR: Evet kaleciyle temasını ve 12 numarayla temasını gördün.

Asen Albayrak: Evet temasını gördüm, golü iptal ediyorum. Ofsaytla başlıyorum.

VAR: Coğrafi olarak ofsaytta evet evet.

İşte 34. haftanın yayınlanan tüm VAR kayıtları…

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #RİZESPOR #BEŞİKTAŞ #VAR #TFF #ASEN ALBAYRAK #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

