Şampiyon yenildi, Paşa ligde kaldı

ÜST ÜSTE DÖRT ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN ASLAN, EN YAKIN RAKİBİNE 3 PUAN FARK ATTI

10+4 ELEŞTİRİSİ

Okan Buruk: "10+4 kuralı Şampiyonlar Ligi'nde bizi zorlayacak. Zaten sözleşmeli 10 oyuncumuz var"

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer dönemi için harekete geçeceklerini söyledi. 10+4 kuralının Avrupa'da başarı için kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde zorlayacağının altını çizen deneyimli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da son 16'yı gördük. Bunu geliştirmek istiyoruz. Lig bitti ama transfer dönemi başlıyor. Orada hazırlıklarımız var. Herkesin kafasını karıştıracak yabancı sayısının net olarak açıklanmaması... 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil. Yeni gelen 10+4 bizi zorlayacak. Zaten sözleşmesi olan 10 oyuncumuz var, yenilemek istediğimiz futbolcular var. Her sene kural değişiyor. Burada uzun vadeli plan olmuyor. Kulüpler sözleşme yapıyor devre arasında ama sezon sonu ne olacağı belli değil. Ben 10+4 kuralının yanlış olduğunu düşünüyorum."





LEMİNA'YA 500 BİN EURO ZAM

G.Saray, sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yeniden anlaşmaya vardı. 3 gol-2 asistle sezonu tamamlayan oyuncu, ücretine yapılan 500 bin Euro zam teklifini kabul etti. Yeni sezonda 3 milyon Euro kazanacak Gabonlu yıldızın sözleşmesine performansa bağlı +1 yıl opsiyon koyulacak. Bu arada Okan Buruk, ''Lemina ile sözleşme uzatma konusunda bir yere gelindi'' dedi.

DEV ZİRVE BU HAFTA

Kasımpaşa karşısındaki ilk iki maçında gol bulamayan İcardi, ardından Beyoğlu ekibine 3 maçta 4 gol attı. Dün ise sessiz kaldı. Kontratı biten yıldız santrforun menajeri bu hafta İstanbul'a gelecek. Başkan Özbek ile yapılacak toplantıda taraflar, şartlarını ortaya koyacak. Okan Buruk da görüşmeyi doğrularken "İcardi ile başkanımız görüşecek" dedi.