Giriş Tarihi: 18.05.2026 22:37 Son Güncelleme: 18.05.2026 22:38

Samsunspor’dan Okan Kocuk için Dünya Kupası tepkisi!

Samsunspor, Okan Kocuk’un 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna davet edilmemesine tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Samsunspor, Vincenzo Montella tarafından kadroya dahil edilmeyen Okan Kocuk için bir açıklama yaptı.

Okan Kocuk'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci istatistiğinin sahibi olduğu vurgulandı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk'un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz. 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur.

Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir. Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam…"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
