Sezonun Z raporu

Nefes nefese geçen Süper Lig'de sezon sona erdi. Şampiyon tamamlayan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde ederken ikinci sırayı alan F.Bahçe, 2. ön Eleme'den başlayacak. Üçüncü Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'tan gidecek, alamazsa 2. eleme turunda yer alacak. Karadeniz ekibi, iki takımın Avrupa rotasını belirleyecek. Trabzonspor, kupayı müzesine götürürse Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne, Başakşehir de Konferans Ligi'ne katılacak. Olmazsa Kartal, Konferans Ligi'nden devam edecek. Bu sezon Karagümrük, Kayseri ve Antalya veda etti. Alt ligden Erzurumspor ve Amed çıkarken son takım ise 24 Mayıs Pazar günü oynanacak Çorum FK-Esenler Erok eşleşmesinin galibi olacak.



ORTAK KRALLIK!

SÜPER Lig'de gol krallığı iki oyuncunun oldu. Sezonu 22 golle tamamlayan Trabzonspor'dan Paul Onuachu ile Başakşehir'den Eldor Shomurodov krallık tacını taktı. Bordomavililerin yıldızı ikinci kez (ilki 2021'de Genk'te 33 golle) bu ünvana ulaşırken turuncu-lacivertlilerin oyuncusu ise ilk defa sevinci yaşadı. Fenerbahçeli Marco Asensio da 12 gol pası ile asist kralı oldu.