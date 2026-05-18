Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı geniş kadrosu açıklandı! İşte Dünya Kupası için tercih edilen isimler
Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:28 Son Güncelleme: 18.05.2026 18:52

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, geniş kadroya 35 futbolcuyu çağırdı.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna 35 futbolcuyu dahil etti.

26 KİŞİYE İNECEK

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası nihai kadrosu daha sonra 26 kişiye inecek.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek dev organizasyonda kadroda 26 futbolcu yer alacak.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON PROVALAR ATV'DE

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde 2 hazırlık maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Venezuela maçları ATV ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta sahalar: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücumcular: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı.

DÜNYA KUPASI RAKİPLERİMİZ

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar bu süreçte grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile kozlarını paylaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
