Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı geniş kadrosu açıklandı! İşte Dünya Kupası için tercih edilen isimler

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna 35 futbolcuyu dahil etti.
26 KİŞİYE İNECEK
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası nihai kadrosu daha sonra 26 kişiye inecek.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek dev organizasyonda kadroda 26 futbolcu yer alacak.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON PROVALAR ATV'DE
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde 2 hazırlık maçına çıkacak.
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Venezuela maçları ATV ekranlarından yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta sahalar: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Hücumcular: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı.