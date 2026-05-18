Trabzonspor'da Türkiye Kupası finali hazırlıkları başladı!
Giriş Tarihi: 18.05.2026 19:16

Trabzonspor'da Türkiye Kupası finali hazırlıkları başladı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklara start verildi.

AA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #KONYASPOR #FATİH TEKKE #TÜRKİYE KUPASI

