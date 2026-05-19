ABD yolcusu kalmasın

Giriş Tarihi: 19.05.2026

A Milli Takım’ın 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Danimarka’da parlayan Aral Şimşir ve Stuttgart’ta forma giyen Atakan Karazor da davet edildi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Mili Takım'ın 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella tarafından belirlenen 35 isimden daha sonra elenenler olacak. Turnuva öncesi nihai kadro 26 kişiye inecek. İtalyan hoca kale için 5 kişi belirlerken, sürpriz isim çıkmadı. Danimarka'da harikalar yaratan Aral Şimşir ve Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor da davet edildi. Ozan Kabak ile sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren İrfan Can Kahveci de geniş kadroda kendine yer buldu.


KALECİLER: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Altay Bayındır.

DEFANS: Abdulkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı. Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün.

