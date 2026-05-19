Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finaline hazır!

UEFA Avrupa Ligi
finalinde yarın Almanya ekibi Freiburg
ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan İngiltere temsilcisi Aston Villa
, Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Unai Emery
yönetiminde Beşiktaş Park'ta, tamamı basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Ardından futbolcular top kapma çalışması ve pas çalışması yaptı. Antrenman 11'e 11 yapılan çift kale maçla sona erdi.
Aston Villa ile Freiburg arasında Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.
