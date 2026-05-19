Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finaline hazır!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 18:44

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Freiburg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beşiktaş Park'taki antrenmanla tamamladı.

İHA
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Almanya ekibi Freiburg ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan İngiltere temsilcisi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Unai Emery yönetiminde Beşiktaş Park'ta, tamamı basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Ardından futbolcular top kapma çalışması ve pas çalışması yaptı. Antrenman 11'e 11 yapılan çift kale maçla sona erdi.

Aston Villa ile Freiburg arasında Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ASTON VİLLA #UEFA AVRUPA LİGİ #FREİBURG #UNAİ EMERY

