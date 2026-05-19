Aston Villa ve Freiburg, Avrupa Ligi'nde "ilk zafer" peşinde

FREIBURG'UN HAYALİ

Feiburg, yarın oynayacağı finalle tarihinin en önemli başarılarından birine imza atacak.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çeken Alman ekibinin tarihinde Bundesliga ya da Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi yer almıyor.

İkinci ligde 4 kez şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselen Freiburg, Almanya Kupası'nda ise bir kez finale adını yazdırdı. 2021-2022 sezonunda kupada RB Leipzig ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip penaltılar sonunda finale kaybetti.

İLK KAZANAN TOTTENHAM

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-72 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

Finalde yine geçen sezon İngiliz takımı Manchester United ile eşleşen Tottenham, 1-0 kazanarak kupanın son şampiyonu oldu.

EN ÇOK İNGİLİZ VE İSPANYOLLAR FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda en çok İngiliz ve İspanyol ekipleri finale yükseldi.

İki ülke de 19'ar kez final etabında kupayı kazanma mücadelesi verirken İspanyollar, 14 kez zafere ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. İngilizler ve İspanyollardan sonra kupada 18 kez İtalyanlar final oynarken, Alman ekipleri ise 16 kez finale adını yazdırdı.

İngiliz takımlarından Tottenham Hotspur (4), Liverpool (4), Manchester United (3), Chelsea (2), Arsenal (2), Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town, Middlesbrough, Fulham finale yükselirken, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Ipswich Town ve Manchester United kupayı Ada'ya götürdü.

İspanyollar adına Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Athletic Bilbao (2), Espanyol (2), Valencia, Villarreal, Alaves final oynamayı başardı. Bu finallerde Sevilla, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia ve Villarreal oynadıkları finalleri kaybetmedi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN KRALI SEVILLA

Sevilla, 2015-16 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götürmeyi başaran ilk ekip olarak tarihe geçti.

Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool, Tottenham (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Avrupa'ya UEFA Kupası'ndan devam eden sarı-kırmızılı ekip, maç kaybetmeden ulaştığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar ve finalistler:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1 1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 0-2 1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0 1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1 1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1 1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2 1977-78 PSV Bastia 0-0, 3-0 1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0 1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0 1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4 1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0 1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1 1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı) 1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1 1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2 1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1 1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı) 1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3 1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0 1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1 1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0 1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0 1993-94 Inter Salzburg 1-0, 1-0 1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1 1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1 1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı) 1997-98 Inter Lazio 3-0 1998-99 Parma Olimpik Marsilya 3-0 1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı) 2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada) 2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2 2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada) 2003-04 Valencia Olimpik Marsilya 2-0 2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1 2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0 2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı) 2007-08 Zenit Rangers 2-0 2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada) 2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada) 2010-11 Porto Braga 1-0 2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0 2012-13 Chelsea Benfica 2-1 2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı) 2014-15 Sevilla Dnipro 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0 2017-18 Atletico Madrid Olimpik Marsilya 3-0 2018-19 Chelsea Arsenal 4-1 2019-20 Sevilla Inter 3-2 2020-21 Villarreal Manchester United 1-1 (11-10 penaltı) 2021-22 Eintracht Frankfurt Rangers 1-1 (5-4 penaltı) 2022-23 Sevilla Roma 1-1 (4-1 penaltı) 2023-24 Atalanta Bayer Leverkusen 3-0 2024-25 Tottenham Manchester United 1-0

- Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0 1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1 1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0 1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1 1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0 1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1 1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0 1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2 1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0 1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0 1968-69 Newcastle United U. Dosza 3-0, 2-3 1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0 1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.

