Giriş Tarihi: 19.05.2026 17:36

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Yalova'da taraftarlarla buluştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği ziyaretinde taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti.

Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu eşlik etti.

Dernek başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım, ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

Aziz Yıldırım, buradaki ziyaretinin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı.

Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #MAHMUT USLU

