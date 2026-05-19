Başakşehir, Süper Lig’de kötü başladığı sezonu iyi bitirdi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 5. sırada tamamladı.

Ligde çıktığı 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertli futbol takımı, 57 puan elde etti.

Bu müsabakalarda 58 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 35 gol gördü.

RAMS Başakşehir'in kötü başladığı, teknik adam değişikliği yaşadığı, ikinci yarıdan itibaren çıkışa geçtiği, gol kralı futbolcu çıkardığı ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edeceği Süper Lig'deki 2025-2026 sezonu serüveni şöyle:

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Başakşehir, Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı.

Ligin ilk 9 haftasında sadece bir galibiyet alabilen turuncu-lacivertliler, 16. sıraya kadar geriledi.

İstanbul temsilcisi, özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla 5. sıraya kadar çıkmayı başardı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

RAMS Başakşehir, 2025-2026 sezonunda iki teknik direktörle çalıştı.

Turuncu-lacivertli takım, Çağdaş Atan yönetiminde sezona Avrupa'da ve ligde büyük hedeflerle başladı.

İstanbul temsilcisinin UEFA Konferans Ligi'ne play-off aşamasında veda etmesi ve Süper Lig'deki ilk 2 maçında berabere kalmasının ardından Atan ile yollar ayrıldı.

Başakşehir'de Atan'ın yerine teknik direktörlüğe Nuri Şahin getirildi. Şahin ile uyum sürecinde iyi bir grafik çizemeyen turuncu-lacivertliler, kadro istikrarının sağlanmasının ardından çıkışa geçti ve 5. sıraya kadar yükseldi.

İKİNCİ YARIDA SADECE "ÜÇ BÜYÜKLERE" YENİLDİ

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkati çekti.

İlk 17 haftalık periyotta 23 puan toplayan ve averajla 7. sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, ikinci devrede yükselişe geçti.

Ligin ikinci yarısında hanesine 34 puan yazdıran Başakşehir, bu süreçteki 3 mağlubiyetini "Üç büyükler" olarak kabul edilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında yaşadı.

LİGİN EN SKORER İKİ OYUNCUSUNDAN BİRİ: SHOMURODOV

RAMS Başakşehir'in Özbek santrforu Eldor Shomurodov, ligde sezonun en golcü iki oyuncusundan biri oldu.

Turuncu-lacivertlilerin sezon başında Roma'dan transfer ettiği Shomurodov, çıktığı 34 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu gol krallığı ünvanını Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu ile paylaştı.

TRABZONSPOR KUPAYI ALIRSA AVRUPA KUPALARINA KATILACAK

Başakşehir, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Kupası finalinde sezonu 3. basamakta bitiren Trabzonspor ile 9. sırada noktalayan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, bordo-mavili takımın kupayı müzesine götürmesi durumunda Avrupa kupası biletini alacak.

RAMS Başakşehir, katılma hakkı elde etmesi halinde gelecek sezon Avrupa'daki yolculuğuna UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundan başlayacak.

İstanbul temsilcisi, Konyaspor'un Türkiye Kupası'nın sahibi olması durumunda ise Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör