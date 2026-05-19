Beşiktaş’ın Süper Lig’de bu sezonki kart raporu

Siyah-beyazlı futbol takımında bu sezon ligde forma giyen 27 oyuncu, toplam 4 kırmızı, 75 de sarı kart gördü.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Orkun, gördüğü kırmızı kartlar ve sarı kart cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemedi.

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure ve devre arasında takıma dahil olan Kristjan Asllani de 1'er defa kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu futbolculardan Asllani sarı kart görmezken, Toure ise bu sezon 4 kez sarı kart gördü ve 1 maçı kaçırdı.

Bu üç futbolcuyu takip eden isim ise 9 sarı kart gören Emirhan Topçu oldu. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, hakemlerin kartlarıyla en çok karşılaşan isim olurken 4'er sarı kart gördüğü için 2 müsabakada cezalı duruma düştü.