Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu’ndan Paluspor’a ziyaret!

Beşiktaş futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, memleketi Palu'da yoğun ilgiyle karşılandı. Paluspor Kulübü'nü ziyaret eden Hekimoğlu, burada genç futbolcular ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Paluspor Kulüp Başkanı Mücahit Şahin, "Mustafa Erhan Hekimoğlu gençlere rol model oldu. Çok gurur duyuyoruz. Böyle büyük bir takımda ve Palulu bir genç çıkması bizi onure etti. Rabbim inşallah önünü açar. Gençler örnek alıyor. Avrupa'da görmek isteriz. Genç ve önü açık" dedi.
Memleketinde bulunmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ise "En son 6 yıl önce gelmiştim. Uzun zamandır gelmiyordum. Geldiğim için çok mutluyum. İnsanları görmek umut olmak benim için çok güzel. Çok mutluyum" diye konuştu.
Programın ardından genç futbolcu vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip imza dağıttı.