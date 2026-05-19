Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu’ndan Paluspor’a ziyaret!

Beşiktaş futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, memleketi Palu'da yoğun ilgiyle karşılandı. Paluspor Kulübü'nü ziyaret eden Hekimoğlu, burada genç futbolcular ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Paluspor Kulüp Başkanı Mücahit Şahin, "Mustafa Erhan Hekimoğlu gençlere rol model oldu. Çok gurur duyuyoruz. Böyle büyük bir takımda ve Palulu bir genç çıkması bizi onure etti. Rabbim inşallah önünü açar. Gençler örnek alıyor. Avrupa'da görmek isteriz. Genç ve önü açık" dedi.