Bize G.Saray’ı anlat

Giriş Tarihi: 19.05.2026

Kontratı sona eren Bernardo Silva için Aslan nabız yoklarken, Portekizli de telefona sarılıp İlkay’la konuştu. Omar Marmoush, sarı-kırmızılı kulüp ve İstanbul için bilgiler aldı.

MEHMET ÖZCAN
İlkay Gündoğan'ın, "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum." sözleri sonrasında gözler Bernardo Silva'ya çevrilmişti. Silva dışında Omar Marmoush'un da İlkay'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Devre arasında menajer George Gardi'nin gündeme getirdiği Marmoush, bu sezonu 8 gol-3 asistle tamamladı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor.

Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmoush opsiyonu için harekete geçilmesi bekleniyor. Bernardo Silva rüyası ise devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın rakibi olan Juventus, İtalya'da son haftaya Şampiyonlar Ligi potası dışında giriyor. 31 yaşındaki Portekizli 10 numara, Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.

BERNARDO SILVA KİMDİR?

YAŞ: 31 DOĞUM YERİ: Lizbon/Portekiz BOY: 1.73 MEVKİ: Orta saha KONTRAT: 30 Haziran 2026 PİYASA DEĞERİ: 27 milyon€

OMAR MARMOUSH KİMDİR?

YAŞ: 27 DOĞUM YERİ: Kahire/Mısır BOY: 1.83 MEVKİ: Santrfor KONTRAT: 30 Haziran 2029 PİYASA DEĞERİ: 60 milyon


ŞAMPİYON 7 TEMMUZ'DA TOPLANIYOR
ŞAMPİYON Galatasaray'ın yeni sezon planlaması netleşti. Sarıkırmızılı takım 7 Temmuz tarihinde Kemerburgaz'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Dünya Kupası'nda boy gösterecek isimler, Temmuz sonunda takıma katılacak. Galatasaray hazırlık sürecinde Avusturya'ya giderek özel maçlar oynayacak.

