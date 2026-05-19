Christian Günter: Günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz!





Yarın oynayacakları finalin kulüp tarihi açısından nasıl bir öneme sahip olduğunun sorulması üzerine Günter, "Tarihimizin ilk kupası olur. Çok çok özel bir zafer olur. Biz hayalimizi gerçekleştirmek; kulüp, taraftar ve kendimiz için elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin bireysel olarak iyi oyuncuları olduğunu söyledim. Koşulsuz şartsız iyi bir takım demedim. Biz de olgunlaştık. Sezon içerisinde çok çalıştık. Yarın da bu çalışmanın emeğini ortaya koyacağız. Teknik ekip zor zamanlarda bizim yanımızda olacaktır. Her dakika gol atma fırsatımız olmayacaktır, o yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



Kendileri adına yarın oynayacakları finalin özel bir maç olduğundan bahseden Günter, "Tamamen odaklanmış durumdayız. Herkes dört gözle yarınki maçı bekliyor. Daha önce finalde kaybetmiş olmak bizim için dezavantaj değil. Yarın akşam dönüp geçmişi yad ederim. Çocukluğumdan beri favori kulübümle burada olmak çok önemli. Birlikte çok şey yaşadık. Çok ter döktük. Yarın akşama kadar maça odaklanmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

