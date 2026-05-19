Christian Günter: Günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak final öncesi Freiburg'un kaptanı Christian Günter, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Kendileri adına özel bir an olacağını söyleyerek sözlerine başlayan Günter, "Çok büyük bir beklenti söz konusu. Stadyuma çıktığınızda enerji dolu oluyorsunuz, bir an önce sahaya çıkıp oynamak istiyorsunuz. Bugün antrenman olacak. Bizim için özel bir gün olacak. Güzel bir final olacak bizim için. Günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz. Maçın her anında paniklememek gerekiyor. Her fırsatı gole çevirmeye çalışmaktansa daha akıllıca bir strateji izlemek daha mantıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yarın oynayacakları finalin kulüp tarihi açısından nasıl bir öneme sahip olduğunun sorulması üzerine Günter, "Tarihimizin ilk kupası olur. Çok çok özel bir zafer olur. Biz hayalimizi gerçekleştirmek; kulüp, taraftar ve kendimiz için elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin bireysel olarak iyi oyuncuları olduğunu söyledim. Koşulsuz şartsız iyi bir takım demedim. Biz de olgunlaştık. Sezon içerisinde çok çalıştık. Yarın da bu çalışmanın emeğini ortaya koyacağız. Teknik ekip zor zamanlarda bizim yanımızda olacaktır. Her dakika gol atma fırsatımız olmayacaktır, o yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Kendileri adına yarın oynayacakları finalin özel bir maç olduğundan bahseden Günter, "Tamamen odaklanmış durumdayız. Herkes dört gözle yarınki maçı bekliyor. Daha önce finalde kaybetmiş olmak bizim için dezavantaj değil. Yarın akşam dönüp geçmişi yad ederim. Çocukluğumdan beri favori kulübümle burada olmak çok önemli. Birlikte çok şey yaşadık. Çok ter döktük. Yarın akşama kadar maça odaklanmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi.