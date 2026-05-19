EFL’den Southampton’a ihraç kararı! Hull City’nin finaldeki rakibi değişti

Middlesbrough'un Hull City ile Championship final maçına çıkacağı belirtildi.

Final maçının başlama saati duyurulmazken, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.

Southampton'ın suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Southampton'ın bu sezon Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough maçları öncesinde rakip takım antrenmanlarını gizlice takip ettiği vurgulandı.

