EFL’den Southampton’a ihraç kararı! Hull City’nin finaldeki rakibi değişti

EFL Disiplin Kurulu, Southampton'ın Championship play-off yarı finalindeki Middlesbourgh maçı öncesi antrenmana casus göndermesi sonrası kararını verdi.
Southampton'ın Hull City ile oynanacak play-off final maçından ihraç edildiği aktarıldı.
Southampton'a gelecek sezon 4 puan silme cezası uygulanacağı vurgulandı.
Middlesbrough'un Hull City ile Championship final maçına çıkacağı belirtildi.
Final maçının başlama saati duyurulmazken, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.
Southampton'ın suçlamaları kabul ettiği belirtildi.
Southampton'ın bu sezon Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough maçları öncesinde rakip takım antrenmanlarını gizlice takip ettiği vurgulandı.