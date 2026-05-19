EFL'den Southampton'a ihraç kararı! Hull City'nin finaldeki rakibi değişti
Giriş Tarihi: 19.05.2026 20:48 Son Güncelleme: 19.05.2026 20:52

Southampton, EFL tarafından Championship play-off finalinden men edildi. Hull City’nin finaldeki rakibi Middlesbrough oldu.

EFL Disiplin Kurulu, Southampton'ın Championship play-off yarı finalindeki Middlesbourgh maçı öncesi antrenmana casus göndermesi sonrası kararını verdi.

Southampton'ın Hull City ile oynanacak play-off final maçından ihraç edildiği aktarıldı.

Southampton'a gelecek sezon 4 puan silme cezası uygulanacağı vurgulandı.

Middlesbrough'un Hull City ile Championship final maçına çıkacağı belirtildi.

Final maçının başlama saati duyurulmazken, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.

Southampton'ın suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Southampton'ın bu sezon Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough maçları öncesinde rakip takım antrenmanlarını gizlice takip ettiği vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
