Emiliano Martinez’den UEFA Avrupa Ligi finali sözleri!





Rakipleri Freiburg'u iyi analiz ettiklerini dile getiren 33 yaşındaki kaleci, "Tüm takımları analiz ettik. İki savunma oyuncusu tarafından bloke edilmeye alıştım. Aslında bu durum hoşuma gidiyor, seviyorum. Yarın hava toplarında agresif olmaya çalışacağım. Ceza sahasını savunmaya çalışacağım. Ceza sahasını kontrol edersem bu tehlikeyi savuşturabiliriz diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.



Arjantin'den İngiltere'ye gelirken üzgün olduğunu aktaran Martinez, "Ailemi geride bırakırken gözümde yaşlar vardı. Futbol değişir, hocalar gelir gider, insanlar değişir. Kulübüme olan sevgim, saygım sonsuz. Aston Villa ile birçok başarıya imza attım. Altın eldiven kazandım. Finale geldik. İnişler oldu, çıkışlar oldu. Premier Lig'de en düşük bütçeye sahip takımlardan biriydik. Hocamız iyi, kaptanımız iyi. Beraber mücadele ettiğimizde herkesi yenebiliriz. Penaltılarda kalecileri iyi. Benim daha fazla çalışmam gerekecek penaltılara kalırsa. Benim keyif aldığım da bir şey. Umarım kaptanımızın söylediği gibi 90 dakikada bu işi bitiririz" ifadelerini kullandı.



Finali hak ettiklerinin altını çizen Emiliano Martinez, "Bu kulübe geldiğimden beri birlikteyiz. Çok maça çıktık. Finale geldik. Bence hak ediyoruz. Taraftarlarımız da hak ediyor. Hocamızın 5 finali var. Yarın bizi finale götürecek. Sonucu çok düşünmüyorum. Nerede olduğumu düşünüyorum. Maç esnasında da ne olursa olsun geçmişi hatırlıyorum. Milli takımla yaşadığım süreçleri, hepsini hatırlıyorum" diyerek sözlerine son verdi.

