Eren Elmalı: "Önceliğim Galatasaray ile Avrupa'da büyük bir kupa kaldırmak"

"BU SENE GALATASARAY'IN SOL BEKTE ŞANSLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı-kırmızılılardaki mevkidaşları Ismail Jakobs ve Kazımcan Karataş ile güzel bir rekabet ortamı olduğunu aktaran milli futbolcu, "İkisi de futbolculuktan ziyade mükemmel insanlar, mükemmel karakterler. Rekabet ortamı da hepimiz adına çok iyi. Çünkü kendi aramızda verdiğimiz rekabet takıma da çok katkı sağladı. Ben oynadım, ben Jakobs'u destekledim. Jakobs oynadı, Kazım, Jakobs'u destekledi. Biz, Kazım'ı destekledik. Gerçekten mükemmel bir ortamımız vardı. Herkesin emeği inanılmaz çok. Ben özellikle bu sene hepimiz adına Galatasaray'ın sol bekte şanslı olduğunu düşünüyorum. Hepimizin kendi arasında rekabet etmesi de takıma çok fayda sağladı" dedi.



"İNSAN BURAYA GELİNCE KENDİNİ ÇOK DEĞERLİ HİSSEDİYOR"

Galatasaray'daki aile ortamına vurgu yapan Eren Elmalı, şunları söyledi:

"Maçların, antrenmanların dışında zaten hep beraberiz. Birbirimize gidip, geliyoruz. Dışarı çıkıyoruz, zaman zaman eğleniyoruz. Ben ilk geldiğimde de bunu söylemiştim; gerçekten burada inanılmaz bir aile ortamı var. İnsan buraya gelince kendini çok değerli hissediyor. Seni buranın bir parçası olduğunu hissettiriyorlar. Buraya ait olduğunu hissettiriyorlar. Ben başarının en büyük sebeplerinden birinin de bu aile ortamı olduğunu düşünüyorum."



"UĞURCAN AĞABEY BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ROL MODEL"

Kaleci Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Elmalı, "Benim için gerçekten çok büyük bir rol model. Milli takımda da tanışmıştık, Kasımpaşa'da oynuyordum. Açıkçası hep onun yanındaydım. İlk Trabzon'a gittiğimde de bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmesine çok mutlu oldum. Nasıl bir kaleci olduğunu konuşmamıza gerek yok. Onun dışında mükemmel bir insan, mükemmel bir baba. Benim için mükemmel bir ağabey. Onunla aynı takımda olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Tepkiler olabilir, Uğurcan ağabeyin tüm hayatı orada geçti. Orada kaptanlık yaptı, altyapıdan çıktı, şampiyon oldu. Tepkiler olabilir, bunlar futbolun doğasında var. Bana da olabilir, başka x birine de olabilir. Normal karşılıyorum, futbolun bir parçası" diye konuştu.



"BARIŞ ALPER YILMAZ İLE DOSTLUĞUMUZ ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA BAŞLADI"

Barış Alper Yılmaz ile olan dostluğunun nasıl başladığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Ümit Milli Takım'da başladı. Ben Trabzon'daydım, o Galatasaray'daydı, yine aramız iyiydi. Burada aramız çok daha iyi oldu. Çünkü birbirimize daha yakınız. Mükemmel bir insan, mükemmel bir karakter. Öyle bir arkadaşım olduğu için çok şanslı hissediyorum. Saha içinde ne kadar berabersek saha dışında da her zaman beraberiz. Çok güzel bir kalbi var. Onunla arkadaş olduğum için mutluyum. Çok yakın arkadaşım, kardeşim gibi olduğu için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.



"MASKELİ PAYLAŞIM FİKRİ BENDEN ÇIKTI"

Barış Alper ile sosyal medyayı çok aktif kullanmaları için ise Eren Elmalı, "Trendleri takip ediyoruz. Bir müzik görüyoruz, Barış diyor ki, 'Eren gol atınca böyle yapalım'. Ben de diyorum, 'Maçtan sonra şu müzikle şunu paylaşırız'. Takip etmesek de sosyal medyada görüyoruz. Maskeli paylaşım fikri benden çıktı. Benim sosyal medya ekibim böyle bir şey istiyordu. O da çok tuttu, sevildi. 'Cimbom old boys' paylaşımı güzel oldu, bizi de çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.