Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'nin bonservisini aldı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 17:43

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, tecrübeli savunmacı Davide Biraschi'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, ara transferde İtalya ekibi Frosinone'den kiraladığı stoper Davide Biraschi'nin satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2021-2024 yılları arasında da 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi, 6 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti." ifadeleri kullanıldı.

Davide Biraschi, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 14 Süper Lig maçına çıktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
