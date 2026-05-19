Fenerbahçe arsaVev şampiyonluk kupasını aldı!

Kariyerindeki 10. şampiyonluğu yaşadığını söyleyen takım kaptanlarından Yağmur Uraz, yaşadığı duyguya kelimelerin yetmediğini söyledi.

Yaşadığı hisler sebebiyle uyuyamadığını vurgulayan Yağmur, "Dün akşam yatağıma yattığımda inanılmaz farklı bir his vardı. Sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin gibiydi. Tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, değerli ama iki senedir kıyısından döndüğümüz bir şampiyonluk olduğu için Fenerbahçe armasına bir sözüm vardı. Kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içinde ve dışında elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırmamız camia için çok anlamlıydı. Bu şampiyonluk tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Bu sadece bir başlangıç. Ligi domine etmek istiyoruz." diye konuştu.