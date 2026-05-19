Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde finale hazır!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 21:09

Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nin finalindeki Aston Villa maçı hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşılaşacak Freiburg hazırlıklarını tamamladı.

Finalin oynanacağı Tüpraş Stadı'nda son antrenmanını yapan Alman ekibi, çalışmasını teknik direktör Julian Schuster yönetiminde gerçekleştirdi.

Basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Freiburglu oyuncular, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Bir süre üç gruba ayrılarak değişmeli hücum ve savunma organizasyonları üzerinde duran Alman ekibi son bölümde kanat ve şut çalışmaları yaparak hazırlıklarını sonlandırdı.

Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #FREİBURG #ASTON VİLLA #TÜPRAŞ STADI

