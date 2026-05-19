Gençlerbirliği’nden kaleci Velho, Portekiz’in Dünya Kupası aday kadrosunda

Giriş Tarihi: 19.05.2026 16:05

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı kalecimiz Ricardo Velho, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuzu tebrik ediyor, görev alacağı müsabakalarda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Portekiz'in açıkladığı aday kadroda Velho'nun yanı sıra kaleciler Diogo Costa, Jose Sa ve Rui Silva da bulunuyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI #GENÇLERBİRLİĞİ #PORTEKİZ

