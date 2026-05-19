İran Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya’da başladı!

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk üç takımdan biri olduklarını belirtti.

Dünya Kupası planını yaptıklarını ve merakla beklenen organizasyona katılacaklarını dile getiren Nabi, turnuva yönetmeliğine göre ev sahibi federasyonun Dünya Kupası'na katılacak tüm federasyonlar için vize düzenleme yükümlülüğünün bulunduğunu söyledi.

Nabi, perşembe günü tüm takım üyeleri için hem ABD hem de Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceklerini anlatarak, vize işlemleri ve diğer bazı işlemler için kendilerine katılacak bazı uluslararası oyuncuların da olacağını kaydetti.

Nabi, güvenlik konusunda tamamen bilinçli ve bilgi sahibi olduklarını vurgulayarak, "Örneğin, yerel güvenlik komitesi ve dünya kupaları ile ilgili bazı bilgiler. Daha önceki yıllarda Fransa, Almanya, Katar ve Brezilya gibi dünya kupalarında, dünya kupası güvenlik biriminin şehirler arasında seyahat etmemizi sağlaması gerektiği konusunda deneyimimiz oldu. Güvenlik planları hakkında yeterli bilgiye sahibiz ve onlar bize üç maçın tamamı için şehirlerden uzaklaşmamız konusunda rehberlik ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'deki insanların İran Milli Takımı'nı desteklediğini belirten Nabi, gazetecilerin milli takım kampını takip etmesinin de kendilerine olan ilgiyi gösterdiğini ifade etti.

