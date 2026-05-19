John McGinn: Bu yolculuk harika bir yolculuk oldu!





Freiburg karşısında sakin kalmanın çok önemli olduğunu söyleyen John McGinn, "Bir oyuncu olarak geliştim, aşama kaydettim. Üst düzey oyuncularla çalışarak her gün bir şeyler öğreniyorsunuz. Her gün bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Tabii ki işin perde arkasında çok fazla insan var. Ben de oyuncu olarak tüm bu çabaya gol ve asistlerle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sezon 10 gole ulaştım, umarım yarın 11 veya 12 olur bu rakam" dedi.



Son olarak bu inişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini vurgulayan McGinn, "İnişlerle çıkışlarla inanılmaz bir yolculuk oldu. Tabii ki kulübün geldiği nokta ve ulaşacağı noktalardan gurur duyuyorum. Hemen kutlama havasına girmedik. Freiburg'un ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Aston Villa ile büyük başarılar elde etmek de kaptan olarak en gurur duyduğum an" diyerek sözlerini noktaladı.

