Julian Schuster: Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum!

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Almanya temsilcisi Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster, plana sadık kalmalarının önemli olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Schuster, "Geride bıraktığımız birkaç yıl içinde kendimizi farklı durumlarda bulduk. 2. Lig'e düştük ama bugün buradayız ve bir Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum takım sayesinde. Takım gerçekten bana güven aşılıyor, inanıyorlar ve kalitemiz yüksek. Takımın tecrübesi belirleyici olacak. Bazı oyuncuların daha önce final oynamış olmaları önemli. Sezon içindeki performansımız bize gerekli güveni veriyor. Yarın iyi bir ekip ve hoca kadrosuyla sahaya çıkacağız." diye konuştu.
2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yla şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Matthias Ginter'in takımında bulunmasının önemli olduğunu belirten Schuster, "Ginter özel bir oyuncu. Antrenmanlardaki maçlarımızda bile kazanma arzusu olan bir oyuncu. Sürekli kazanma arzusu var. Takım arkadaşları ve kendisi için önemli bir maç. Bu mantaliteyi paylaşan başka oyuncularımız da var. Rakibimizde de aynı oyuncular mutlaka vardır. Yarın bu enerjiyi sahaya yansıtmak önemli olacaktır. Güçlü olduğumuz konulardan biri bu. Konsantrasyonumuzu kaybetmemek ve plana sadık kalmak çok önemli." ifadelerini kullandı.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Avrupa Ligi'nin kralı olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım her zaman kendisinin iyi bir planı olduğuna işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı izlemiştir ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır. Yüz ifadesi, beklentilerinin ne olduğunu, nasıl bir enerji içinde olduğunu anlatıyor. Bu tür hocaların tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek, takım nasıl yönetilir gibi konularda anlattıklarını dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapıyorum. Bunun içinde böyle hocalarla iletişim içinde olmak da var. Önemli olan bu hocalardan yeni şeyler öğrenmek. Kendisi çok tecrübeli bir isim. Böyle anlarda söylediklerine kulak asmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Aston Villa'yı değerlendiren Schuster, "Çok etkileyici bir takım. Bir ekip olarak çok uyumlular. Maçın her anında çok net planları var ve ne yapacaklarını biliyorlar. Genç ve yetenekli oyuncuları da var. Bir bütün halinde hareket etmeyi iyi beceriyorlar. Sakin kalıyorlar, çok dikkatli ve çok uyanıklar maç içinde. Çıkarım yapıp öğrenebileceğiniz çok şey sunuyorlar." şeklinde konuştu.
Uzun süredir bir arada olan bir kadroyla olmalarının güçlü yönleri olduğunu söyleyen 41 yaşındaki teknik adam, maçı penaltılara götürmeyi değil 90 dakika içinde kazanmayı planladıklarını anlatarak, "Yarın kendimize güvenmemiz lazım. Odağımızı kaybetmememiz lazım. Güçlü olduğumuz özellikleri ortaya çıkarmamız lazım ve rakibin güçlü özelliklerini de kabul etmemiz lazım." dedi.
Oyuncu olarak sahada bulunmak isteyip istemediğine yönelik bir soruya Schuster, "En önemli şey bu kulübü daha da geliştirmek. Bu takımla birlikte, bu kulüple birlikte bir oyuncu olarak büyüme fırsatı buldum, şimdi antrenör olarak, hoca olarak aynı şeyi yapıyorum. Çok müteşekkirim. Kişisel gelişimimde kulübün çok büyük bir payı oldu. Buna karşılık olarak oyuncuları, kulübü, takımı daha da geliştirmek benim en büyük motivasyonum. Çok çok özel bir görev benim için. Benim en büyük tutkum bu. Bu tutkuya sahip olmanız lazım ki yapmanız gerekenler için gerekli enerjiyi bulabilesiniz. Benim şahsi hedefim, oyunculuğuma kıyasla daha iyi bir hoca olmak, daha iyi bir antrenör olmak." yanıtını verdi.