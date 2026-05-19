Julian Schuster: Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum!

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yla şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Matthias Ginter'in takımında bulunmasının önemli olduğunu belirten Schuster, "Ginter özel bir oyuncu. Antrenmanlardaki maçlarımızda bile kazanma arzusu olan bir oyuncu. Sürekli kazanma arzusu var. Takım arkadaşları ve kendisi için önemli bir maç. Bu mantaliteyi paylaşan başka oyuncularımız da var. Rakibimizde de aynı oyuncular mutlaka vardır. Yarın bu enerjiyi sahaya yansıtmak önemli olacaktır. Güçlü olduğumuz konulardan biri bu. Konsantrasyonumuzu kaybetmemek ve plana sadık kalmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Avrupa Ligi'nin kralı olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım her zaman kendisinin iyi bir planı olduğuna işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı izlemiştir ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır. Yüz ifadesi, beklentilerinin ne olduğunu, nasıl bir enerji içinde olduğunu anlatıyor. Bu tür hocaların tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek, takım nasıl yönetilir gibi konularda anlattıklarını dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapıyorum. Bunun içinde böyle hocalarla iletişim içinde olmak da var. Önemli olan bu hocalardan yeni şeyler öğrenmek. Kendisi çok tecrübeli bir isim. Böyle anlarda söylediklerine kulak asmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aston Villa'yı değerlendiren Schuster, "Çok etkileyici bir takım. Bir ekip olarak çok uyumlular. Maçın her anında çok net planları var ve ne yapacaklarını biliyorlar. Genç ve yetenekli oyuncuları da var. Bir bütün halinde hareket etmeyi iyi beceriyorlar. Sakin kalıyorlar, çok dikkatli ve çok uyanıklar maç içinde. Çıkarım yapıp öğrenebileceğiniz çok şey sunuyorlar." şeklinde konuştu.