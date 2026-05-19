Kayserispor en kötü sezonunu yaşadı

Süper Lig'e yıllar sonra veda eden Kayserispor, son 11 sezonun en kötü dönemini yaşadı.

Tekrar Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 11 sezonda sürekli olarak kümede kalma hesapları yapan sarı-kırmızılı ekip, 34 hafta süren 2025-2026 sezonunda 30 puan toplayarak küme düştü. Son 11 sezonda en parlak dönemini 2022-2023 sezonunda yaşayan Kayserispor, o sezon 36 maça çıkmış 15 galibiyet 5 beraberlik 16 yenilgi almış ve topladığı 47 puanla sezonu 9. sırada noktalamıştı.

Kayserispor'un son 11 sezondaki puan durumu ise şöyle;

Sezon - O-G-B-M-P-Sıra

2015/16-34-7-13-14-34-14

2016/17-34-10-8-16-38-15

2017/18-34-12-8-14-44-9

2018/19-34-10-11-13-41-10

2019/20-34-8-8-18-32-17

2020/21-40-9-14-17-41-17

2021/22-38-12-11-15-47-14

2022/23-36-15-5-15-47-9

2023/24-38-11-12-15-42-14

2024/25-36-11-12-13-45-13

2025/26-34-6-12-16-30-17



