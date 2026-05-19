Kayserispor’da an çok kart gören Ramazan Civelek oldu

2025-2026 sezonunda 80 sarı kart, 3 kırmızı kart gören Kayserispor'da en çok kart gören isim Ramazan Civelek oldu.

Bu sezon 30 müsabakada sarı kırmızılı formayı giyen Ramazan Civelek 8 kez sarı kart gördü. 3 kırmızı kartın görüldüğü Kayserispor'da Benes,

Mendes ve Dorukhan Toköz birer kez kırmızı kart görerek cezalandırıldı. Kayserispor'da sarı kart gören isimler şu şekilde;

Ramazan Civelek 8 sarı kart

Youssef Ait Bennasser 7 sarı kart

Furkan Soyalp 7 sarı kart

Miguel Cardoso 6 sarı kart

Bilal Bayazıt 5 sarı kart

Dorukhan Toköz 5 sarı kart

Lionel Carole 4 sarı kart

Abdulsamet Burak 3 sarı kart

Laszlo Benes 3 sarı kart

Denis Makarov 3 sarı kart

German Onughka 3 sarı kart

Görkmen Sağlam 3 sarı kart

Denswill 3 sarı kart

Aaron Opoku 3 sarı kart

Joao Mendes 2 sarı kart

Carlos Mane 2 sarı kart

Semih Güler 2 sarı kart

Onurcan Piri 1 sarı kart

Joshua Brenet 1 sarı kart

Jadel Katongo 1 sarı kart

Majid Hosseini 1 sarı kart

Burak Kapacak 1 sarı kart

Mehmet Eray Özbek 1 sarı kart

Nurettin Korkmaz 1 sarı kart

Indrit Tuci 1 sarı kart

Talha Sarıaslan 1 sarı kart

Fedar Chalov 1 sarı kart

Gideon Jung 1 sarı kart

