Kayserispor’da an çok kart gören Ramazan Civelek oldu

2025-2026 sezonunda 80 sarı kart, 3 kırmızı kart gören Kayserispor'da en çok kart gören isim Ramazan Civelek oldu.
Bu sezon 30 müsabakada sarı kırmızılı formayı giyen Ramazan Civelek 8 kez sarı kart gördü. 3 kırmızı kartın görüldüğü Kayserispor'da Benes,
Mendes ve Dorukhan Toköz birer kez kırmızı kart görerek cezalandırıldı. Kayserispor'da sarı kart gören isimler şu şekilde;
Ramazan Civelek 8 sarı kart
Youssef Ait Bennasser 7 sarı kart
Furkan Soyalp 7 sarı kart
Miguel Cardoso 6 sarı kart
Bilal Bayazıt 5 sarı kart
Dorukhan Toköz 5 sarı kart
Lionel Carole 4 sarı kart
Abdulsamet Burak 3 sarı kart
Laszlo Benes 3 sarı kart
Denis Makarov 3 sarı kart
German Onughka 3 sarı kart
Görkmen Sağlam 3 sarı kart
Denswill 3 sarı kart
Aaron Opoku 3 sarı kart
Joao Mendes 2 sarı kart
Carlos Mane 2 sarı kart
Semih Güler 2 sarı kart
Onurcan Piri 1 sarı kart
Joshua Brenet 1 sarı kart
Jadel Katongo 1 sarı kart
Majid Hosseini 1 sarı kart
Burak Kapacak 1 sarı kart
Mehmet Eray Özbek 1 sarı kart
Nurettin Korkmaz 1 sarı kart
Indrit Tuci 1 sarı kart
Talha Sarıaslan 1 sarı kart
Fedar Chalov 1 sarı kart
Gideon Jung 1 sarı kart