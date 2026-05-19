Manchester City’yi yeni sezonda çalıştıracak teknik direktör belli oldu!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak. Mevcut sözleşmesi 2027 bitecek olan İspanyol teknik adam, ayrılık kararı aldı.

İngiliz devini yeni sezonda çalıştıracak teknik direktör de belli oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Enzo Maresca ile anlaşmaya vardı.

Guardiola'nın ayrılığı sonrası Maresca ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. İtalyan teknik adam, daha önce Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. 46 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra ise Leicester City ve Chelsea'de görev yaptı.

Pep Guardiola, Manchester City'deki 10 sezonluk döneminde biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.