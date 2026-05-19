Maximilian Eggestein: Final oynamak için çok güzel bir şehir!





Birkaç yıl önce kulübün tarihindeki ilk kupasını kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak finalde kaybettiklerini hatırlatan Eggestein, "Yarın kazanırsak takım ve kulüp için ilk kupa olur. Takımdaki birçok oyuncu için de ilk kupa olacak. Kariyerinizde çok kupa kazanma fırsatınız olmuyor" diye konuştu.



Alman ekibinin İtalyan futbolcusu Vincenzo Grifo'nun çok iyi frikik kullandığını vurgulayan Eggestein, "Bunu yapan başka arkadaşlarımız da var. Takım olarak bu tarz fırsatları gole çevirme olasılığımız yüksek. Sezon içerisinde bu durumdan çok faydalandık. Ümit ediyoruz ki yarın bunu da gerçekleştiririz" dedi.



Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin kariyerinde 4 kez Avrupa Ligi kupasını kazandığının hatırlatılması üzerine ise Eggestein, "Hocanın bu kupayı daha önce birkaç kez kazanmışlığı var. Emery'nin bu turnuvanın en başarılı hocası olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.



Final maçında atmosferin üst seviyede olacağını düşündüğünü belirten Alman futbolcu, "Bundesliga maçlarından farklı olacak. Sadece gürültü seviyesinden bahsetmiyorum. İki tarafın taraftarı da yeri geldiğinde yüksek sesle tezahürat yapmasını bilir. Bizim taraftarımız bu konuda iyidir" cümlelerine yer verdi.

