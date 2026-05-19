Sizi örnek alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede bitiren sarıkırmızılı kulübün yönetici, teknik heyet ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul eden Erdoğan, "G.Saray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden G.Saray'ın başarılarının devamını diliyorum" dedi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı konuşmada istikrar vurgusunda bulunurken şu ifadeleri kullandı: "Büyük başarıların temelinde istikrar var Sayın Cumhurbaşkanım. Spor dünyasında, devlet yönetiminde, ekonomide kalıcı başarı istikrar ile olur. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli istikrarlı ortam yakaladı. Biz de bu anlayışı örnek aldık. Sadece sahada kazanan değil geleceği planlayan yönetim anlayışı ile hareket ettik. Örnek aldığımız istikrarlı ortamın meyvelerini alıyoruz."

BURUK'TAN AVRUPA SÖZÜ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kabulde Avrupa'da başarı vurgusu yaptı: "Şampiyonluk, sizi tekrardan görmek için de bir vesile oluyor. İnşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp rekor kırarız. Tekrar inşallah sizi görmeye geliriz kupayla. Avrupa'da bu sene çok önemli iş yaptık ve son 16'ya kaldık. Bir sonraki sene daha iyisini yapmak istiyoruz. Türkiye'nin adını güzel temsil edip duyurduk. İnşallah sadece Türkiye değil Avrupa'da da ses getirmeye çalışacağız."



İCARDİ'DEN ÖNEMLİ MESAJ

MAURO İcardi, kupayı kazanırken çok büyük emekler verdiklerinin altını çizdi: "Çok büyük emekle kazandığımız bu kupayı burada tüm Türkiye'ye göstermek harika bir duygu. Türkiye bu yıl Dünya Kupası'nda. 24 yıl sonra bu büyük başarıyı yakaladı. Ben 4 yıl önce geldiğimde böyle değildi."



BURADA OLMAK HARİKA

OSIMHEN: "Burada olmak her zaman büyük zevk. Tıpkı başkanımızın da az önce dediği gibi sizinle yüz yüze görüşmek için kupayı kazanmamız gerekiyordu."



TÜRKİYE'Yİ TUTUYORUM

LEMINA: "Ben Dünya Kupası'na gitmiyorum. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi destekleyeceğim. Galatasaraylı oyuncular da Türkiye'yi temsil edecek."



AMERİKA'YA BEKLİYORUZ

KAAN: "Bizi buraya davet edip hep gururlandırıyorsunuz. Biz de milli futbolcular olarak inşallah Dünya Kupası'nda başarılı olup sizi Amerika'ya bekleriz, davet ediyoruz. İnşallah sizi Dünya Kupası'nda görmek istiyoruz."