Trabzonspor geçtiğimiz sezona 18 puanlık fark attı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor, sezonu puansız kapattı. Haftalar öncesinde ligi 3. sırada bitirmeyi garantileyen Karadeniz ekibi 69 puan elde etti.



ZİRVE SONRASI PUAN MAKASI AÇILDI

Trabzonspor, 2021-2022'deki şampiyonluğun ardından inişli çıkışlı bir grafik sergilese de bu sezon yeniden zirve yarışının içinde yer aldı. 2022-2023 sezonunda 57 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyon Galatasaray'ın 31 puan gerisinde kalmıştı. 2023-2024 sezonunda 67 puanla 3. sırayı alan Trabzonspor, zirvenin 35 puan gerisinde sezonu tamamladı. 2024-2025 sezonunda ise puan farkı 44'e kadar çıkmıştı.



BU SEZON SIRALAMA DA PUAN DA DEĞİŞTİ

2025-2026 sezonunda ise tablo farklı bir görünüm kazandı. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray 77 puana ulaşırken, Trabzonspor 69 puanda kaldı. Böylece zirve ile bordo-mavililer arasındaki fark 8 puana kadar düştü. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezona ise 18 puanlık bir fark attı.



TRABZONSPOR GEÇTİĞİMİZ SEZONA 18 PUANLIK FARK ATTI

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezona göre savunma ve hücum performansındaki gözle görülür iyileşme, toplanan puana da yansıdı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezona göre 18 puan daha fazla topladı. Trabzonspor'un hem galibiyet sayısındaki artış hem de mağlubiyet sayısındaki ciddi düşüş, takımın oyun istikrarını bu sezon daha üst seviyeye taşıdı. Özellikle kritik maçlarda alınan sonuçlar, puan tablosunda üst sıralarda yer alınmasını sağladı. Son haftalara kadar şampiyonluk yarışı içinde kalan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadan itibaren ise düşüş yaşadı.

Bu sezon 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 69 puan toplayarak 3. sırada ligi bitiren bordo-mavililer, bir önceki sezonu 51 puanla tamamlamıştı.



52 SEZONLUK TARİHTE 10. KEZ 3'LÜK

1974-1975 sezonunda Süper Lig'e yükselen Trabzonspor, 52 sezondur aralıksız bu ligde mücadele ediyor. Bordo-mavililer tarihi boyunca 7 kez şampiyonluk yaşarken, bu sezonla birlikte 10. kez ligi 3. sırada tamamladı. Ayrıca 9 ikincilik ve 9 da dördüncülük elde eden Karadeniz ekibi, toplamda 35 sezonu ilk 4 içinde bitirdi.

Trabzonspor'un lig tarihindeki en düşük derecesi ise 2001-2002 sezonunda geldi. Bordo-mavililer, 18 takımlı ligi 14. sırada tamamlayarak düşme hattının 3 puan üzerinde kalmıştı.