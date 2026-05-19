Trabzonspor’da Onuachu, Augusto ve Muçi fırtınası!

TOPLAM 11 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da sezon boyunca 11 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oleksandr Zubkov 4, Chibuike Nwaiwu 3, Christ Inao Oulai 2, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Umut Nayir ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Bir golü de rakip oyuncu, kendi kalesine gönderdi.

KUPA FİNALİNDE GOL GÜVENCELERİ

Trabzonspor'un skorer 3 oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının gol güvencesi olacak.

Bu 3 isim içerisinde Muçi 4 golle kupada takımının en golcü oyuncusu olurken Onuachu 2, Augusto da 1 gol kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör