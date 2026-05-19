UEFA Avrupa Ligi finali öncesi gala yemeği düzenlendi! ’2032 Avrupa Şampiyonası’na hazırız’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında Türkiye'nin üst düzey organizasyonları başarıyla düzenlediğini vurgulayarak, "Bu güzel şehirde, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışkınız. UEFA Avrupa Ligi finalini de başarıyla gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonu için de şimdiden hazırız diyebilirim. Avrupa Şampiyonası finallerini en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli organizasyonları ülkeye kazandırdığı için TFF'ye teşekkür eden Bakan Bak, "Freiburg ve Aston Villa takımları arasında oynanacak final için iki ekibe de başarılar diliyorum. Ayrıca Dünya Kupası'na katılacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. A Milli Takım'ın çok başarılı maçlar çıkarıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.