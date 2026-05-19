UEFA Avrupa Ligi’nde 683 milyon 875 bin avroluk final

Giriş Tarihi: 19.05.2026 11:32

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin avro.

İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon avroyla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon avroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.

FREIBURG'DA FUTBOLCULARIN TAHMİNİ PİYASA DEĞERLERİ ŞÖYLE:

Futbolcu Değeri (Avro)
Johan Manzambi 35 milyon
Noah Atubolu 20 milyon
Yuito Suzuki 18 milyon
Philipp Lienhart 12 milyon
Patrick Osterhage 12 milyon
Philipp Treu 10 milyon
Bruno Ogbus 10 milyon
Igor Matanovic 10 milyon
Maximilian Eggestein 10 milyon
Cyriaque Irie 8 milyon
Niklas Beste 7 milyon
Matthias Ginter 6 milyon
Jordy Makengo 6 milyon
Derry Scherhant 6 milyon
Max Rosenfelder 6 milyon
Vincenzo Grifo 5 milyon
Lucas Höler 3 milyon
Christian Günter 2 milyon
Lukas Kübler 1 milyon 500 bin
Florian Müller 1 milyon 200 bin
Anthony Jung 700 bin
Maximilian Philipp 600 bin
Nicolas Höfler 500 bin
Jannik Huth 400 bin
Fabian Rüdlin 250 bin
Mateo Zelic 125 bin
Daniel-Kofi Kyereh 100 bin
Toplam 191 milyon 375 bin

ASTON VILLA'DA FUTBOLCULARIN TAHMİNİ PİYASA DEĞERLERİ ŞÖYLE:

Futbolcu Değeri (Avro)
Morgan Rogers 80 milyon
Amadou Onana 45 milyon
Ezri Konsa 40 milyon
Youri Tielemans 35 milyon
Ian Maatsen 30 milyon
Ollie Watkins 30 milyon
Matty Cash 22 milyon
Pau Torres 22 milyon
Harvey Elliot 22 milyon
Jadon Sancho 20 milyon
Tammy Abraham 20 milyon
Douglas Luiz 20 milyon
Emiliano Buendia 18 milyon
Leon Bailey 16 milyon
Emiliano Martinez 15 milyon
Lamare Bogarde 15 milyon
John McGinn 15 milyon
Lucas Digne 8 milyon
Andreas Garcia 7 milyon
Victor Lindelöf 6 milyon
Tyrone Mings 4 milyon
Marco Bizot 2 milyon 500 bin
Toplam 492 milyon 500 bin

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FREİBURG #ASTON VİLLA

