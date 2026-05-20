Arsenal destanı!

İngiltere Premier Lig'de ilmek ilmek işlenen, istikrarla ve sabırla devam eden proje meyvesini verdi… Teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde her sezon üstüne koyarak ilerleyen, son 3 sezonu ikinci sırada tamamlayan, şampiyonluğu hep kritik virajlarda kaybeden Arsenal sonunda şanssızlığını yendi. Bitime 2 hafta kala Burnley'i mağlup ederek farkı 5'e çıkaran ve ikinci sıradaki Manchester City'nin puan kaybını bekleyen Topçular, dün rakibinin Bournemouth maçına kilitlenmişti. City, Bournemouth ile 1-1 berabere kalınca Arsenal, 22 yıllık hasretini bitirdi ve 2003-04'ün ardından ilk, toplamda ise 14. şampiyonluğunu ilan etti. Londra'da taraftarlar, uzun zaman sonra gelen bu başarıyı sokaklara çıkarak kutladı.

DURAN TOP USTALARI

Arsenalli futbolcular, Man. City'nin maçını birlikte izledi. Sonra da böyle şampiyonluk pozu verdi. Zaferi getiren en büyük detay duran toplar... Köşe vuruşlarından tam 18 gol buldular.