Barış Alper Yılmaz'dan Osimhen itirafı! "O olmadığında..."

Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları sezonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kulüpteki tüm paydaşların elde ettikleri başarıda rolü olduğunu anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'de şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Dört senedir üst üste şampiyon oluyoruz. İnşallah 5. kez de şampiyon olacağız. Öncelikle futbolcu arkadaşlarıma, sonra da başkanımız, teknik ekibimiz, yöneticilerimiz ve personellerimize teşekkür ediyorum. Çünkü olaya sadece futbolcular diye bakmamak lazım. Bütün personeli dahil etmemiz gerek. Onların da çok büyük emeği var. Her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. Üst üste 4 senedir şampiyon oluyoruz, mutluyuz." diye konuştu.

Şubat ayına kadar yaşanan sakatlık ve cezalıların çok olduğu dönemden teknik direktör Okan Buruk'un tecrübesiyle çıktıklarını Barış Alper, "Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Sakatlıklar ve cezalar futbolda olmazsa olmaz. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız. Hocamız, o süreçte çok iyi bir yol izledi. Çok büyük bir sakatlık yaşamadık. Maçlarda da bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.