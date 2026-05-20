Büyüleyici bir ülke

Freiburg
ve Aston Villa
taraftarları, İstanbul
'a akın etti. Büyük final öncesi iki takıma gönül verenler, Beşiktaş Meydanı'nda SABAH
Spor'a konuştu. Aston Villa taraftarı Liam Walker, "Buraya gelir gelmez futbolun ne kadar tutkuyla yaşandığını hissettik. İstanbul inanılmaz bir şehir. Tarihi, kültürü, manzarası ve insanlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Organizasyon mükemmel. Herkes çok sıcakkanlı ve yardımsever. Türk mutfağına da bayıldık"
diye konuşurken, Türk futbolu için de şunları söyledi: "G.Saray'ı yakından takip ediyoruz. Dünya çapında yıldızları var, korkutucu bir ekip" dedi. Freiburg taraftarı Christoph Amann da Türk insanının sıcak ve misafirperver olduğuna değinerek, "Sokakta yürürken bile herkes yardımcı oluyor. İstanbul dünyanın en özel yerlerinden biri. Boğaz manzarası, tarihi yapıları ve taraftar kültürü etkileyici. Burada futbol festival gibi. Final öncesindeki etkinlikler çok başarılı.
Sane'nin G.Saray performansını çok beğeniyoruz. Türkiye'nin son yıllarda yıldızları çekmesi Avrupa'da da dikkatle takip ediliyor" yorumunda bulundu.