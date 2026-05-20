Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Büyüleyici bir ülke
Giriş Tarihi: 20.05.2026

Büyüleyici bir ülke

Final için akın akın gelen İngiliz ve Alman futbolseverler, İstanbul’a övgü yağdırdı. Villa taraftarı Walker, “Tarihi ve kültürüyle büyüleyici bir atmosfere sahip. Herkes sıcakkanlı ve yardımsever” dedi. Freiburglu Amann, “İstanbul inanılmaz bir şehir” yorumunda bulundu

Samet YÜKSEL
Büyüleyici bir ülke
  • ABONE OL
Freiburg ve Aston Villa taraftarları, İstanbul'a akın etti. Büyük final öncesi iki takıma gönül verenler, Beşiktaş Meydanı'nda SABAH Spor'a konuştu. Aston Villa taraftarı Liam Walker, "Buraya gelir gelmez futbolun ne kadar tutkuyla yaşandığını hissettik. İstanbul inanılmaz bir şehir. Tarihi, kültürü, manzarası ve insanlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Organizasyon mükemmel. Herkes çok sıcakkanlı ve yardımsever. Türk mutfağına da bayıldık" diye konuşurken, Türk futbolu için de şunları söyledi: "G.Saray'ı yakından takip ediyoruz. Dünya çapında yıldızları var, korkutucu bir ekip" dedi. Freiburg taraftarı Christoph Amann da Türk insanının sıcak ve misafirperver olduğuna değinerek, "Sokakta yürürken bile herkes yardımcı oluyor. İstanbul dünyanın en özel yerlerinden biri. Boğaz manzarası, tarihi yapıları ve taraftar kültürü etkileyici. Burada futbol festival gibi. Final öncesindeki etkinlikler çok başarılı. Sane'nin G.Saray performansını çok beğeniyoruz. Türkiye'nin son yıllarda yıldızları çekmesi Avrupa'da da dikkatle takip ediliyor" yorumunda bulundu.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

#ASTON VİLLA #FREİBURG #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyüleyici bir ülke
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA