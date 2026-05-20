CANLI | Freiburg-Aston Villa maçı! İstanbul’da dev final...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 22:00 Son Güncelleme: 20.05.2026 22:01

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oluyor. İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg, Beşiktaş Park'ta kozlarını paylaşıyor. Müsabakada ilk yarı oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı, Beşiktaş Park'ta, oynanıyor.

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstleniyor.

FREIBURG: 0

ASTON VILLA: 0

İŞTE İLK 11'LER

FREIBURG XI: Atubolu, Kübler, Ginter, Leinhart, Treu, Eggestein, Höfler, Grifo, Beste, Manzambi, Matanovic

ASTON VILLA XI: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Tielemans, Lindelöf, Rogers, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

İKİ TAKIM DA İLK ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Aston Villa ve Freiburg, tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak.

İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza attı.

Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.

Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.

EMERY, 5. KUPA İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirmek istiyor.

Turnuvada 5 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti.

41 yaşındaki Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

