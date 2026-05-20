CANLI | Freiburg-Aston Villa maçı! İstanbul’da dev final...

EMERY, 5. KUPA İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirmek istiyor.

Turnuvada 5 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti.

41 yaşındaki Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

