Casusluk skandalı finali değiştirdi!

İngiltere'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Premier Lig'e yükselme play-off'larındaki casusluk krizi dün sonuca bağlandı, finale çıkan takım değişti! Championship play-off yarı finalinde Southampton'ın, Middlesbroug'yu 2-1 yendiği rövanş maçı öncesi Southampton'ın analistinin, Middlesbrough antrenmanını gizlice izlediği ve video kaydına aldığı ortaya çıkmıştı. Middlesbrough kulübü, durumu İngiltere Futbol Ligi'ne bildirmiş ve soruşturma açılmıştı. İncelemeler sonucunda bu olayın doğru olduğu ortaya çıkarken, finale yükselen Southampton ihraç edildi.

4 PUANI SİLİNECEK

Böylece Premier Lig'e yükselme play-off finalinde Hull City'nin rakibi, Middlesbrough oldu. Cumartesi günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough ile Premier Lig bileti almak için kritik bir müsabakaya çıkacak. Ayrıca Southampton'a, Championship'in 2026-27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği duyuruldu.