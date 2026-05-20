Dolmabahçe’de büyük final

Avrupa Ligi'nde büyük final geldi, çattı. Sezonun şampiyonu, bugün İstanbul'da Aston Villa ile Freiburg arasında oynanacak karşılaşmada belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvası, Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Aston Villa ve Freiburg, tarihlerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşayacak. İngiliz temsilcisi, daha önce 1981- 82'de Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i 1-0, aynı sene Süper Kupa'da Barcelona'yı 3-1 yenerek ipi göğüsledi. Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.

İŞTE İSTANBUL'DA OYNANAN FİNALLER

2005 Şampiyonlar Ligi- Atatürk Olimpiyat: Liverpool-Milan: 6-5 (penaltılarla)

2009 UEFA Kupası- Şükrü Saracoğlu: Shakhtar- W.Bremen: 2-1

2019 UEFA Süper Kupası- Beşiktaş Park: Liverpool-Chelsea: 5-1 (penaltılarla)

2023 Şampiyonlar Ligi- Atatürk Olimpiyat: M.City-İnter: 1-0

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALMALIYIZ

Final için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, ekonomi değerlendirmesi yaptı. Lezzet duraklarına hayran kalan futbolseverler, polisler sayesinde kendilerini çok güvende hissettiklerini belirterek, "Saat 22.30'da Taksim Meydanı'nda, şehrin hâlâ yaşadığını hissettim. İstanbul; aktiviteyi ve tüketici harcamalarını kısıtlamak yerine teşvik eden bir şehir. İngiltere, bu konuda Türkiye'yi örnek almalı" ifadelerini kullandı.