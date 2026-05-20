Dursun Özbek’ten gelecek vurgusu

Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek
, yenilenen Kalamış Tesisleri açılışı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona katıldı. Başkan Özbek, "Sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, altyapısına yatırım yapan, geleceğini planlayan güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz
" ifadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray'ın 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un torunu gazeteci Güldener Sonumut tarafından kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi.