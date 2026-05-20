Ederson gider Oblak gelir!

Fenerbahçe
'de taraftarla yıldızı barışmayan Ederson
, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Tecrübeli kalecinin kupa sonrası teklifleri değerlendirip, İstanbul'dan ayrılması bekleniyor. İspanya basını, sarı-lacivertliler için en güçlü adayın Atletico Madrid
'le 12 yıl sonra yollarını ayıracak Jan Oblak olduğunu yazdı. Atletico'nun ikinci kaptanı olan, 6 kez İspanya La Liga'da en iyi kaleci seçilerek rekor kıran Sloven eldivenin, yıllık net ücreti 10 milyon Euro.
F.Bahçe'nin iki başkan adayı da Ederson'u istemiyor.