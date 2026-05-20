Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi: "Listemizi cuma günü açıklayacağız"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli futbol A takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerini ifad etti.

Safi, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda konuştu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de uzun süredir şampiyon olamadığını hatırlatan Safi, "Camiamızın şampiyonluk özleminin farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza söz veriyorum. Fenerbahçe'yi ilk sezonumuzda şampiyon yapacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirerek tarihimizin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Bu sözümüzden geri adım atmaya hiç niyetim yok. Geçtiğimiz yönetimlerde ben icracı değildim. Seçildikten sonra doğrudan işin içinde olacağım. Sportif direktörlük kavramına çok inanmıyorum. İşin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kulübün tek sorununun şampiyonluk olmadığını aktaran Safi, "Şampiyon olmak elzem ancak şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda gidermeyecek. Şampiyonluğa ulaşırken camia olma konusundaki sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Birlik olmamız çok önemli. Bu birliktelik sadece seçim hesabı olmamalıdır. Fenerbahçe ile nefes alıp veren herkesle aynı gemideyiz. Derbimiz, sizin derdinizle aynı. Sarı-laciverte gönül verenlerin bu camianın ayrıcalıklarını her an yaşaması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ailesi ne yazık ki çok dağıldı. Birbirinden kopuk olan camia, gücünün ve potansiyelinin farkında değil. Daha da kötüsü bu potansiyeli kullanmayı aklımıza dahi getirmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.