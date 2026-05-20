Haziran bilmecesi

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminden daha kritik konu, yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği… Aziz Yıldırım'la 6-7 Haziran'da yarışa girecek olan Hakan Safi'nin bir numaralı teknik direktör adayı Antonio Conte... 56 yaşındaki İtalyan hoca, pazar günü Udinese'ye karşı son kez Napoli'nin başında olacak ve bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen yıllık 9 milyon Euro kazandığı Napoli'ye veda edecek.

CONTE İÇİN DİĞER SEÇENEK JUVENTUS

La Gazzetta dello Sport Gazetesi, tecrübeli teknik adamın geleceği ile ilgili yaptığı haberde İtalya Milli Takımı'nı ilk sıraya yerleştirdi. Hatta Juventus'tan ayrılacak Spalletti'nin yerine de adının geçtiğine vurgu yaptı. Juventus'un efsane futbolcusu olan Conte, teknik adam olarak da bu takımı üst üste üç yıl (2012-13-14) şampiyon yapmıştı. Tecrübeli hoca için Fenerbahçe telaffuz edilmese de Safi'nin bir numarası olduğu biliniyor.

İKİ TAKIMDA BİRDEN OLABİLİR Mİ!

Antonio Conte için haziran ayı ekstra sıcak geçecek. Çünkü Safi'nin kaderi 6-7 Haziran'daki kongre sonunda belli olacak. İtalya Futbol Federasyonu seçimi ise 22 Haziran'da yapılacak. Conte'nin federasyon seçimini bekleme kararı alması halinde Fenerbahçe'den süre isteyip istemeyeceği şu an için merak konusu. İki takımı aynı anda çalıştırma ihtimali de pek tabi ki bir seçenek. Ancak Dünya Kupası'nı kaçıran İtalya ve şampiyonluk özlemi 13 yıla çıkan Fenerbahçe'nin Antonio Conte'nin iki farklı takıma bölünmesini ister mi bu da kafalarda soru işareti.

İTALYA'DA GÜNDEM!

Çizme'de en çok konuşulan konulardan biri, Conte'nin ayrılığı. La Gazzetta dello Sport, bu yol değişikliğine tam sayfa ayırdı.