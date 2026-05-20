Hedef Van Drongelen

Trabzonspor, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililerin radarına giren son isim, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Hollandalı stoper Rick van Drongelen oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, bu kritik transfer için bizzat devreye girdiği ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Görüşmede Doğan'ın, 1.88 boyundaki savunmacının satış listesinde olup olmadığını ve kulübün bonservis beklentisini sorduğu kaydedildi.

SAMSUNSPOR TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Yıldırım'ın ise bu sürpriz teklife karşı ilk etapta temkinli yaklaşarak takımın iskeletini korumak istediklerini ve şu an için Van Drongelen ile yolları ayırma gibi bir planları olmadığını açıkça dile getirdiği ifade edildi. Ancak iki kulüp yetkilileri arasındaki diyalog kapısının tamamen kapanmadığı ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN OZAN TUFAN TEPKİSİ

Dünya Kupası öncesi açıklanan A Milli Futbol Takımı geniş kadrosunda Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Ozan Tufan'ın yer almaması, bordo- mavili camiayı kızdırdı. Teknik direktör Fatih Tekke yaptığı açıklamada, neredeyse her bölgede başarıyla oynayan öğrencisinin milli formayı hak ettiğini vurgulamıştı. 31 yaşındaki orta sahanın listede olmamasına tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlar, milli takım yetkililerine adalet çağrısında bulundu.