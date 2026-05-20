İcardi için Sneij’ders’ oldu!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek
ilk döneminde (2015-2017) sportif açıdan başarısız olurken, transfer süreçlerinde camianın beklentilerini karşılayamamıştı. Wesley Sneijder henüz takımdayken 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi ve Sneijder'le yolların ayrılma şekli, Özbek'e Ocak 2018'de kaybettiği seçimde eksi olarak yazmıştı.
Dursun Özbek ikinci döneminde üst üste 4 şampiyonlukla hem sportif açıdan çok başarılı oldu hem de yıldız transferleriyle camiasını mutlu etti. Sneijder'de yaşananlardan ders alan Özbek, İcardi sürecini dikkatli şekilde yönetiyor. Şampiyonluk kutlamaları biter bitmez Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino İstanbul'a çağrıldı. İcardi'ye 1 yıllık yeni sözleşme teklifi sunulurken, 10 milyon Euro'luk ücretinde yüzde 50'den fazla indirime gidildi.