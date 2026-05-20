Giriş Tarihi: 21.05.2026 01:07

Julian Schuster: Önemli bir deneyim elde ettik

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya 3-0 kaybeden Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster, maçı değerlendirdi.

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçı sonrası konuştu.

Alman teknik adam, "Tabii ki umduğumuz gibi olmadı. İlk yarının büyük kısmı yüzde 50-50'ydi. İyi savunma yapmamıza rağmen beklediğimiz gibi olmadı. Zorlu maç olduğu açıktı. Aynı zamanda ikinci yarıdan sonra konsantrasyon eksikliğimiz de oldu. Her şeyi denediler ama olmadı, üzgünüz. Bu takım çok özel ve bu sezon çok iyi geçti." dedi.

Schuster, "Sezon boyunca 2 maç kaybettik. Sürekli daha iyi olmaya çalışarak geldik buraya. Önemli bir deneyim elde ettik. Gelecek için bu önemliydi." diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

